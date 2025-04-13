Верховный суд РФ запретил списывать деньги, которые были зачислены ошибочно

Согласно материалам дела, истцом выступила клиентка «ЮниКредит Банка» Тамара Шкулева. В 2022 году на ее счет поступили деньги в размере €783 тыс. в результате операций по погашению номинальной стоимости облигаций. Однако вскоре деньги исчезли со счета клиентки. В банке ей пояснили, что платеж прошел ошибочно. Женщина официально обратилась в банк с требованием вернуть деньги, но получила отказ. Тогда клиентка обратилась в суд.

Согласно материалам дела, суд отказал истцу в выполнении требования. Суд предположил, что клиент банка являлась профессиональным инвестором. Значит, гражданка должна была понимать возможные риски. Тамара Шкулева обратилась в Верховный суд РФ, потому что была не согласна с доводами судьи.

В материалах дела указано, что суд посчитал решения первой и второй инстанции ошибочными. При их принятии было допущено ряд ошибок, которые поручено устранить.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что судами допущены нарушения норм права, которые являются существенными и которые могут быть устранены только посредством отмены обжалуемых судебных постановлений и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — указано в материалах дела.

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