Россиянам рассказали, как месяц прожить без денег
Эксперт Бочкина дала советы по финансовому детоксу
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Навести порядок в финансах поможет сокращение ежедневных расходов хотя бы на короткое время. Это позволит накопить необходимую сумму и научиться правильно распределять деньги, рассказала агентству «Прайм» аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
Практика такого финансового детокса стала очень популярной в последние нескольких лет на фоне роста цен и активной рекламы с призывами покупать больше товаров.
Эксперт посоветовала начинать с коротких периодов — недели или месяца. Чтобы избежать спонтанных трат, следует составлять список покупок. Такая стратегия предполагает отказ от покупок ненужных вещей, посещений общепита и расходов на развлечения.
После финансового детокса важно сохранить грамотный подход к потреблению, заключила собеседница.
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