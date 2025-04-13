Россиянам рассказали, как месяц прожить без денег

Навести порядок в финансах поможет сокращение ежедневных расходов хотя бы на короткое время. Это позволит накопить необходимую сумму и научиться правильно распределять деньги, рассказала агентству «Прайм» аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Практика такого финансового детокса стала очень популярной в последние нескольких лет на фоне роста цен и активной рекламы с призывами покупать больше товаров.

Эксперт посоветовала начинать с коротких периодов — недели или месяца. Чтобы избежать спонтанных трат, следует составлять список покупок. Такая стратегия предполагает отказ от покупок ненужных вещей, посещений общепита и расходов на развлечения.

После финансового детокса важно сохранить грамотный подход к потреблению, заключила собеседница.

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