Верхушка «Вагнера» и соратники Пригожина: стали известны имена летевших с Пригожиным в его самолете

Крушение самолета крупного предпринимателя и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина произошло вечером 23 августа. В одном списке с Пригожиным обозначены и другие пассажиры частного рейса, упавшего недалеко от села Куженкино в Тверской области.

Позже Росавиация подтвердила, что бизнесмен действительно погиб в результате авиакатастрофы. Имена всех погибших также были приведены на странице в социальных сетях.

Погибшими названы несколько человек из ближайшего окружения Пригожина. Среди них есть как боевые соратники бизнесмена, с кем уже знакома широкая общественность и журналисты, так и те, кто ранее не был известен. Приводим их полный список далее.

Дмитрий «Вагнер» Уткин — командир частной военной компании, в честь позывного которого получила название и сама знаменитая военная компания. Военный был подполковником в запасе. В подразделениях «Вагнера» специализировался на командовании и подготовке сотрудников к участию в боевых действиях. Уткин был одним из близких друзей Евгения Пригожина и много раз бывал с ним в поездках, однако кадры с ним встречаются редко.

Валерий Чекалов — генеральный директор компании «Евро полис», находящейся под санкциями Евросоюза за связи с частной военной компанией «Вагнер» и лично Евгением Пригожиным. Чекалов был занят организацией питания для военнослужащих, в отношение него были введены санкции со стороны Соединенных Штатов.

Евгений «Макар» Макарян — боец ЧВК «Вагнер» с 2016 года, участвовал в боевых действиях на территории Сирии. Включен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Сергей Пропустин — гранатометчик и разведчик, сотрудник ЧВК «Вагнер» с 2015 года. Значится в базе данных украинского «Миротворца».

Александр «Тот» Тотмин — еще один боец «Вагнера», который, по данным «Миротворца», представлял интересы компании в Судане.

Николай Матусеев — стрелок, участвовал в военных конфликтах на территории Сирии. Ранее СМИ не сообщали подробной информации о нем.

Также вместе с вышеназванными спутниками Пригожина в авиакатастрофе погибли трое малоизвестных членов экипажа: командир воздушного судна Алексей Левшин, пилот самолета Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Примечательно, что о смерти Евгения Пригожина уже дважды сообщали в прошлом: в 2019 и 2022 годах. Первый раз СМИ сообщали об авиакатастрофе в Конго, в которой якобы погиб бизнесмен — новость оказалась фейком. Во второй раз поступали сообщения о том, что Пригожин погиб на передовой после обстрела военной базы «Вагнера» в Попасной. Новость также не подтвердилась.

Ранее мы сообщали о том, что Следственный Комитет возбудил уголовное дело из-за падения бизнес-джета с Евгением Пригожиным на борту. Пригожин также известен громкими конфликтами с военным руководством страны и вооруженным мятежом, который произошел 24 июня.