СКР сообщил о возбуждении уголовного дела из-за крушения самолета с Пригожиным
В официальном канале СК России сообщили о том, что по факту крушения самолета в Тверской области возбуждено уголовное дело.
Информация об этом была опубликована вечером среды 23 августа.
Сообщается, что дело заведено по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности. Точные причины трагедии будут установлены специалистами.
По последним данным, в результате трагедии умерло больше семи человек. При этом Владимир Рогов подтвердил, что в рухнувшем самолете был основатель ЧВК, он скончался.