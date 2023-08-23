СКР сообщил о возбуждении уголовного дела из-за крушения самолета с Пригожиным

В официальном канале СК России сообщили о том, что по факту крушения самолета в Тверской области возбуждено уголовное дело.

Информация об этом была опубликована вечером среды 23 августа.

Сообщается, что дело заведено по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности. Точные причины трагедии будут установлены специалистами.

По последним данным, в результате трагедии умерло больше семи человек. При этом Владимир Рогов подтвердил, что в рухнувшем самолете был основатель ЧВК, он скончался.