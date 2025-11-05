Вернули только 39 тыс. руб.: школьница украла 100 тыс. руб. у родителей подруги

Мама 12-летней школьницы из Кемерово сообщила сотрудникам правоохранительных органов об обнаружении у дочери 100 тыс. руб. Параллельно в отдел полиции обратились родители подруги девочки, у которых украли 100 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, мама школьницы была обеспокоена обнаружением денег. Дочь рассказала, что нашла деньги на улице. Женщина не поверила и обратилась в полицию. В отделе выяснили, что поступало заявление о пропаже аналогичной суммы денег от 34-летней местной жительницы. Выяснилось, что школьница пришла в гости к подруге. Воспользовавшись отсутствием в комнате людей, забрала спрятанные деньги. Родители хранили их в шкатулке.

«В этот же день девочка приобрела в магазине ноутбук, телефон, наушники и смарт-часы», — сообщил телеграм-канал региональной полиции.

По данным ведомства, после покупки у несовершеннолетней осталось 39 тыс. руб. Деньги отдали потерпевшим. Школьницу поставили на профилактический учет в полиции. Собранные материалы передали для ознакомления представителям по делам несовершеннолетних. Сотрудники примут меры, установленные законодательством РФ в рамках административного воздействия.

