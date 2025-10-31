Москвичка забрала найденную сумку с деньгами и оказалась под арестом

Сотрудники столичной полиции задержали 43-летнюю женщину, которая присвоила найденную сумку с деньгами и личными вещами. Инцидент произошел возле магазина на Варшавском шоссе: 46-летний мужчина, выходя из машины, уронил сумку с банковскими картами, деньгами и документами, сообщает ТАСС .

При возвращении на место он сумку не обнаружил и обратился в полицию. Материальный ущерб оценен в более чем ₽830 тыс. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая была задержана. Часть похищенного уже изъята и будет возвращена потерпевшему. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемая арестована.

В МВД напомнили, что присвоение найденного имущества без уведомления правоохранительных органов квалифицируется как кража и влечет уголовную ответственность.

