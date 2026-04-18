Вертолет санавиации срочно доставит граждан КНР в Читу после ДТП с автобусом в российском регионе

Вертолет санитарной авиации будет задействован для транспортировки в Читу граждан Китайской Народной Республики, которые получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло на территории Забайкальского края в субботу, 18 апреля. Об этом РИА Новости рассказали в региональном правительстве.

Согласно информации ГУМЧС по региону, один человек погиб и еще 12 пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции внесли коррективы в эти данные.

В ведомстве сообщили, что инцидент случился на 417-м километре федеральной автомобильной дороги «Чита — Забайкальск». В результате происшествия, по уточненной информации, один из пассажиров скончался на месте. Еще 13 пассажиров, а также водитель автобуса, добавили в ГИБДД, были оперативно доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

«Вертолет санавиации доставит в Читу пострадавших граждан КНР в ДТП с автобусом в Забайкальском крае», —сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в автобусе находилось 40 пассажиров.