Развод Бондарчуков: актриса Паулина Андреева‑Бондарчук обратилась в суд

Мировой судья, работающий на судебном участке № 244 в столичном районе Донской, официально зарегистрировал исковое заявление. Заявителем, как отмечено в Telegram-канале судов общей юрисдикции, выступила актриса Паулина Андреева-Бондарчук. Ответчиком по делу значится режиссер Федор Бондарчук. Предмет иска — расторжение брачного союза, сообщило РИА Новости.

Согласно судебным материалам, которые оказались в распоряжении информационного агентства РИА Новости, сам иск поступил в канцелярию суда 15 апреля.

«Предварительная беседа назначена на 30 апреля 2026 года, иск поступил в суд 15 апреля», — указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

По информации издания, о намерении развестись пара объявила публично еще в конце марта 2025 года. Тогда Андреева-Бондарчук и Федор Бондарчук опубликовали совместное обращение в своих аккаунтах в социальной сети Instagram*.

По информации издания, история брака началась в 2019 году — именно тогда пара официально оформила отношения. А в 2021 году, как уточняется, в семье родился ребенок: сын, которого назвали Иваном.

Для самого Федора Бондарчука этот семейный союз стал вторым по счету. Его первой супругой была Светлана Бондарчук. В том браке на свет появились двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова резко высказалась о слухах, распространившихся после развода с Джиганом.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.