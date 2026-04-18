Магнитная буря уровня G1 18 апреля: метеочувствительные люди могут ощутить ее влияние, ожидается северное сияние

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии, входящей в структуру Института космических исследований РАН, в субботу, 18 апреля, проинформировали о событиях на геомагнитном фронте. По данным, опубликованным в их телеграм-канале и процитированным РИА Новости, нашу планету накрыла магнитная буря. Ее интенсивность оценивается в уровень G1.

По информации СМИ, уровень G1 означает, что магнитная буря слабая, но ощутимая для метеочувствительных людей и технических систем.

Как уточнили ученые, еще в пятницу, 17 апреля, они предупреждали о том, что наиболее сильное воздействие потока быстрого солнечного ветра на планету Земля ожидается именно в субботу и воскресенье. Этот процесс, по их информации, запустит за собой период нестабильной геомагнитной обстановки.

«Как и ожидалось еще накануне, на Земле началась магнитная буря. Текущий уровень - G1: минимальный по пятибалльной шкале», — РИА Новости цитирует сообщение из Telegram-канала Лаборатории.

Специалисты обратили особое внимание на одно из возможных последствий этой бури. К концу сегодняшнего дня, с наступлением темного времени суток, жители России смогут попробовать рассмотреть полярные сияния. Наилучшие шансы увидеть это явление, по данным лаборатории, будут в северной и северо-западной части страны.

«В целом, год является исключительно богатым на геомагнитные возмущения и на данный момент идет по второму графику в текущем столетии», — подытожили ученые.

Ранее сообщалось, что ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец обратился с предупреждением к жителям Москвы и Московской области. По его прогнозу, уже 19 апреля в столичном регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега.