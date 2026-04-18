Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Иркутской области — энергетики устранили более 20 аварий

Снегопад, обрушившийся на Иркутскую область, привел к серьезным сбоям в работе энергетической инфраструктуры. Массовые отключения электроэнергии зафиксированы более чем в десяти населенных пунктах региона, сообщил ТАСС. К вечеру 18 апреля специалистам Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) удалось справиться с последствиями непогоды. Об этом проинформировали в официальном телеграм-канале компании.

В сообщении компании отмечено, что были устранены все крупные технологические нарушения, возникшие в работе сетей из-за ухудшения погодных условий. В общей сложности, по информации источника, энергетики ликвидировали более двадцати аварийных отключений.

«Быстрого восстановления электроснабжения удалось достичь благодаря профессионализму и хорошей подготовке работников, своевременному введению режима повышенной готовности, а также привлечению дополнительных бригад и техники», — отмечено в сообщении.

В настоящий момент, по данным ИЭСК, в работе остаются лишь единичные локальные заявки. Их отработка, как уточняется, продолжается. Сотрудники компании, подчеркивается в сообщении, будут находиться на объектах до тех пор, пока не будет восстановлено электроснабжение каждого потребителя без исключения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заморозки ожидаются с 20 по 22 апреля.