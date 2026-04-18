Парафинотерапия, подарки и консультации ЖКХ: почему долголетам стоит прийти в СК «Труд» 21 апреля

Территориальное отделение клуба «Активное долголетие», работающее в Центральном районе, приглашает на тематическую встречу представителей старшего поколения. Мероприятие, как сообщается, ориентировано на женщин, чей возраст превышает 55 лет, а также на мужчин старше 60 лет. Лекция носит название «Красота рук — отражение молодости души», сообщила администрация городского округа Подольск.

Участники встречи, которую организуют в рамках клубной программы, смогут узнать, как поддерживать привлекательность и ухоженность кистей рук. Специалисты, по информации источника, расскажут о базовых правилах ухода за ногтями и кожей, а также поделятся секретами: какие несложные упражнения помогают надолго сохранить красоту.

Кроме того, для гостей организуют практический мастер-класс под названием «Урок красоты — парафинотерапия». В ходе занятия, поясняют организаторы, участники смогут на себе попробовать процедуру, которая заключается в нанесении на кожу рук разогретого косметического парафина для питания, увлажнения и омоложения. Всех пришедших, как обещается, ждут приятные сюрпризы и небольшие подарки.

Помимо эстетической составляющей, программа встречи включает и сугубо практические блоки. Долголеты, сообщается, смогут получить индивидуальные консультации от представителей жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и сотрудников многофункционального центра (МФЦ). Это поможет пожилым людям решить насущные бытовые вопросы без лишних походов по инстанциям.

Мероприятие состоится во вторник, 21 апреля. Начало запланировано на 13:00. Место проведения: городской округ Подольск, улица Клемента Готвальда, дом 4, спортивный комплекс «Труд». Возрастное ограничение — 18+

Организаторы напоминают, что записаться в клуб «Активное долголетие» имеют право женщины после 55 лет и мужчины, достигшие 60-летнего рубежа. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте клуба или по следующим номерам телефонов: 8 (4967) 54-28-35 и 8 (964) 724-12-65.

