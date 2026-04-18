Медобследование, адресная помощь и единый центр помощи: в Химках обсудили новые меры поддержки участников СВО

Поддержка участников специальной военной операции, а также их близких родственников остается одним из ключевых направлений в работе подмосковных Химок. В пятницу, 17 апреля, в округе, как проинформировали в администрации, прошло расширенное совещание регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества».

К обсуждению текущих вопросов, по информации организаторов, присоединились военный прокурор Солнечногорского гарнизона Александр Пустовой, руководитель филиала фонда Ольга Ермакова, а также социальные координаторы из Химок, Королева, Клина, Долгопрудного, Лобни, Пушкинского, Талдомского, Сергиево-Посадского округов и Дмитрова. Вместе они, как уточняется, разобрали системные проблемы, с которыми специалисты сталкиваются в своей ежедневной работе.

Особое внимание на совещании уделили медицинскому сопровождению бойцов, включая вопросы диспансеризации и углубленного обследования, а также адресной помощи военнослужащим и членам их семей. Отдельный акцент, по словам участников, был сделан на необходимости слаженной работы всех служб — чтобы поддержка оказывалась максимально быстро и эффективно.

«Наша задача — обеспечить каждому защитнику и его семье реальную, своевременную и комплексную поддержку. Это приоритет», — подчеркнула глава городского округа Химки Инна Федотова.

На сегодняшний день в Химках, как сообщается, работают два социальных координатора фонда. На их сопровождении находится почти 400 военнослужащих и их родственников.

Следующим шагом, по информации администрации, станет создание единого Центра поддержки военнослужащих и их семей. Это новое пространство, которое позволит объединить все необходимые услуги в одном месте и сделать помощь еще более доступной и удобной для тех, кто в ней нуждается.

