Смертельное ДТП в Забайкалье: автобус с 40 пассажирами съехал с проезжей части

В Забайкальском крае в субботу, 18 апреля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором находилось 40 пассажиров. Подробности инцидента и информация о состоянии пострадавших опубликована в канале МАХ регионального МЧС.

По информации ведомства, сигнал об аварии поступил на пульт единой дежурной диспетчерской службы. Инцидент случился на 70-м километре федеральной автомобильной дороги «Чита-Забайкальск». Предположительно, в автобусе находились иностранные граждане.

По информации от очевидцев, водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате автобус, как уточняется, допустил съезд с проезжей части.

«По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб на месте, его тело деблокировали спасатели МЧС России, 12 человек получили травмы различной степени тяжести», — сообщил официальный канал МАХ Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

В МЧС отметили, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По информации регионального МЧС, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой медицинской помощи, спасатели пожарно-спасательной части № 18 МЧС России, а также подразделения государственного учреждения «Забайкалпожспас».

По данным ведомства, обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются специалистами.

Ранее сообщалось, что в Белове отечественная машина перевернулась во время преследования сотрудниками ДПС.