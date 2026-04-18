Код для собрания, обыск и декларация: новая схема аферистов лишила пенсионерку из Москвы более 6 млн руб.

В Москве жертвой телефонных мошенников стала 76-летняя женщина. Злоумышленники использовали многоходовую схему, чтобы выманить у пенсионерки крупную сумму денег, а также ювелирные украшения и старинные монеты. Подробности в канале МАХ предоставили представители столичной прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что пострадавшую ввели в заблуждение в телефонном режиме. Неизвестная, представившись соседкой, сообщила пожилой женщине, что в их доме скоро состоится собрание жителей. Собеседница попросила пенсионерку запомнить некий код, который тут же продиктовала.

Сразу после этого разговора, как уточняется, в дело вступили якобы сотрудники киберполиции. Они сообщили женщине, что она общалась не с соседкой, а с мошенницей. Далее, обманным путем и запугивая предстоящим обыском, аферисты выведали у пенсионерки информацию о наличии у нее сбережений. После этого, по словам пострадавшей, ей заявили, что средства необходимо задекларировать.

«Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами в мессенджерах, не расспрашиваю о банковских счетах, сбережениях либо имуществе, а также не просят передавать деньги или ценности курьерам», — предупредили в прокуратуре Москвы.

Действуя по указанию телефонных аферистов, женщина упаковала все свои накопления — как в рублях, так и в иностранной валюте — в пакет и передала прибывшему курьеру. Однако на этом злоумышленники не остановились. Под тем же предлогом, сообщается в прокуратуре, они похитили у пенсионерки драгоценности и старинные монеты. Все эти ценности женщина также передала посыльному аферистов.

«Ущерб превышает 6,2 млн. руб. Установление обстоятельств хищения на контроле в Басманной межрайонной прокуратуре», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенница обманула трех пенсионерок в Березовском — притворялась соседкой с больным ребенком.