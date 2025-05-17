Два гражданских вертолета столкнулись в Финляндии: пожар до сих пор не ликвидирован

На аэродроме Эура на западе Финляндии два вертолета упали на землю вследствие столкновения, сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на спасательные службы.

По информации телерадиовещателя, гражданские вертолеты упали в лесистой местности. Они находятся примерно в ста метрах друг от друга.

«Два вертолета наткнулись на щит для выставки и упали на землю», — указано в сообщении Yle.

По информации Yle, на месте происшествия произошло возгорание. В настоящее время пожар не ликвидирован. На место происшествия прибыли представители всех экстренных служб. Также приземлился вертолет. Журналистов к месту падения не пускают. Очевидцы рассказали, что слышали громкий звук.

По данным Yle, официальные лица не сообщают, есть ли погибшие. Согласно данным сайта полетной информации Flightradar24, на вертолете могли находиться два пассажира из Таллина. Журналисты пришли к такому мнению, сверив время столкновения с данными о вылетах. Один из вертолетов зарегистрирован в Австрии, другой — в Эстонии. По неизвестной причине один из самолетов перестал отправлять данные о своем местоположении. В ситуации разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что на границе с Россией в Финляндии могут появиться ветряки с радарами.