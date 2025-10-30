Весеннее чудо посреди осени: как аномальное тепло в Подмосковье заставило вербу распуститься раньше срока
REGIONS: в Кашире из-за аномального тепла в конце октября зацвела верба
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Каширы делятся в социальных сетях фото цветущей вербы, сообщил REGIONS.
По информации горожан, на фоне теплой погоды деревья начали пробуждаться от спячки. Подобное свойство растений наблюдается весной.
«Осенняя весна или весенняя осень? Конец октября. А на иве распускаются почки. И даже видно, как на ветках появляются белые пушистые комочки. Весенняя картина поздней осенью», — написали пользователи в соцсетях.
По данным синоптиков, в четверг, 30 октября, столбик термометра в дневные часы поднимется до +7°C. Ночью температура незначительно опустится — до +4…+5°C. Подобные температуры более приемлемы для марта, чем для конца октября.
Специалисты предупреждают, что осеннее тепло очень обманчиво. Они рекомендуют одеваться по-осеннему. Бдительность стоит также проявить людям, страдающим от аллергии. Температура, которая сейчас установилась в регионе, оказывается благоприятной для повышения концентрации пыльцы различных растений.
Ранее сообщалось, что первый снег в центре европейской России пока не предвидится.