Весеннее чудо посреди осени: как аномальное тепло в Подмосковье заставило вербу распуститься раньше срока

По информации горожан, на фоне теплой погоды деревья начали пробуждаться от спячки. Подобное свойство растений наблюдается весной.

«Осенняя весна или весенняя осень? Конец октября. А на иве распускаются почки. И даже видно, как на ветках появляются белые пушистые комочки. Весенняя картина поздней осенью», — написали пользователи в соцсетях.

По данным синоптиков, в четверг, 30 октября, столбик термометра в дневные часы поднимется до +7°C. Ночью температура незначительно опустится — до +4…+5°C. Подобные температуры более приемлемы для марта, чем для конца октября.

Специалисты предупреждают, что осеннее тепло очень обманчиво. Они рекомендуют одеваться по-осеннему. Бдительность стоит также проявить людям, страдающим от аллергии. Температура, которая сейчас установилась в регионе, оказывается благоприятной для повышения концентрации пыльцы различных растений.

Ранее сообщалось, что первый снег в центре европейской России пока не предвидится.