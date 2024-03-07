Весенний призыв начнется 1 апреля

С 1 апреля по 15 июля в России будет проходить весенний призыв. Аналитики напоминают, как проходит данная процедура после внесения некоторых изменений в законопроект, сообщает karelinform.ru .

Призывать могут тех мужчин, которые относятся к категории А и Б. Группа А — это мужчины, у которых совсем нет проблем со здоровьем. Отметка Б означает, что есть незначительные сложности. Призывать могут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. После изменений законодательства, мужчины, которым в 2023 году исполнилось 30 лет, от службы отстранены. Они по-прежнему будут оставаться в запасе.

Вручить повестку должен сотрудник военкомата или почтальон. В обоих случаях призывник должен расписаться. Если он не сделал этого, то повестка считается врученной, но от призыва мужчина отказался. Родственники могут отказаться от того, чтобы забирать повестку. В весенний призыв 2024 года больше способов получения повесток нет. Система электронных повесток будет функционировать в 2025 году.

За отказ от службы в армии необходимо заплатить штраф. Пересекать государственную границу после получения повестки запрещено.

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