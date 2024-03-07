Украинский пленный рассказал, в каких условиях содержатся ВСУ

Владимир Бугарь, украинский военнослужащий, взятый в плен ВС РФ в Авдеевке, рассказал об условиях содержания солдат в ВСУ. Видеоролик с ним распространило Министерство обороны РФ.

На видеозаписи Бугарь рассказал, что получил обморожение ног из-за ужасных условий содержания. По его словам, он и с другими сослуживцами однажды почти два месяца просидел в подвале Авдеевки.

«Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток», — сказал Бугарь.

Пленный украинский солдат рассказал, что в ряды ВСУ попал в октябре 2023-го года после того, как его вызвали в сельсовет. Там ему сообщили о необходимости пройти «регистрацию». Как оказалось, после нее молодого человека сразу забрали люди в форме, не предупредив о том, куда и зачем он едет. Также, рассказал военный, у него забрали все документы. В конечном итоге Бугарь оказался в Покровске (расположен в ДНР и контролируется ВСУ).

По словам молодого человека, никто не предложил военнослужащим воду и еду. Он отметил, что чувствовал себя заключенным. Во время штурма Авдеевки российскими военными Бугаря вместе с раненым сослуживцем хотели вывести. Для этого их «дотащили» до Авдеевки и оставили в заброшенном детском саду. Им положили сухпайки и воду и пообещали вернуться, однако этого не произошло.

По словам Бугаря, российские военные сразу подошли к ним. После этого украинцы сдались. Российские солдаты оказали раненым медпомощь, накормили и напоили. Молодой человек отметил, что, если бы не российские военнослужащие, они бы с товарищем умерли.

Об освобождении Авдеевки министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину 17 февраля. Населенный пункт был полностью взят под контроль российской армии.

Пленные украинские военные не раз сообщают о плохом отношении в ВСУ, а также рассказывают о том, с какими реальными трудностями сталкиваются бойцы.

Ранее мы сообщали, что украинский военнослужащий решил сдаться в плен, чтобы перейти на сторону российской армии.