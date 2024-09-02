Ветеран спецназа ГРУ Козлов сообщил о системном кризисе ФСИН

Ветеран спецназа ГРУ Сергей Козлов высказал мнение, что третье за нынешнее лето вооруженное нападение на сотрудников колоний в разных регионах РФ свидетельствует о системном кризисе ФСИН, сообщил ridus.ru.

Первый инцидент произошел в Ростовской области, второй — в ДНР. О третьем стало известно совсем недавно. Заключенные в Волгоградской области бунтовали. Автор материала считает, что СМИ не особенно активно писали о происшедшем. Вероятно, на фоне событий в Курской области новости воспринимались менее эмоционально.

В Ростовской и Волгоградской областях террористы брали в заложники сотрудников колонии. В каждом из этих случаев прослеживается сотрудничество заключенных с ИГИЛ*. Сотрудники ИК не могут быть не замешанными в данной истории. Они помогали заключенным, давая им больше свободы.

Ветеран спецназа ГРУ отметил, что невозможность сохранения жизни нападающих также негативно отражается на расследовании. Найти заказчика преступлений становится еще сложнее. Эксперт Сергей Козлов уверен, что необходимо в первую очередь пересмотреть действующие на территории РФ законы.

«Отдельный разговор о ФСИН, которая, как мы видим испытывает системный кризис. Этот инцидент подчеркивает важность усиления мер безопасности и контроля в исправительных учреждениях, особенно в отношении радикально настроенных лиц, склонных к террористической деятельности», — отметил эксперт Козлов.

Ранее сообщалось, что ФСИН собралась поощрить заключенных ИК-19, которые не поддержали бунт.

*решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года ИГИЛ признана международной исламской террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.