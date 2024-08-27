ФСИН собралась поощрить заключенных ИК-19, которые не поддержали бунт

Тех осужденных, которые содержались в исправительной колонии №19 и не поддержали действия преступников, захвативших заложников, поощрят. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Федеральной службы исполнения наказаний.

Руководством данного ведомства принято решение о поощрении тех людей, которые во время захвата заложников оказывали помощь сотрудникам администрации ИК-19, а также не стали поддерживать преступников, захвативших людей в заложники.

«Проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину», — так во ФСИН охарактеризовали действия некоторых заключенных.

Начальник управления ФСИН по Волгоградской области должен донести в ближайшие дни до контингента колонии о запланированном поощрении. До 1 сентября должно быть определено, кто именно будет поощрен и какие именно меры к ним примут.

Ранее сообщалось, что правительство Волгоградской области вынесло решение о выделении специальной выплаты семьям погибших сотрудников ИК-19. Во время бунта погибло четверо работников колонии, их семьям выплатят по миллиону рублей.