Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен на странице в социальной сети высказал мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского нет никакой возможности захватить Крым, пишет агентство «РИА Новости».

Эксперт Ноктис Дрейвен выразил удивление, что президент Украины постоянно заявляет, что ВСУ смогут вернуть территории полуострова военным путем. При этом, ВСУ терпят ряд неудач в зоне СВО. Не имея возможности сохранить собственные территории, как можно претендовать на Крым, задается вопросом эксперт Дрейвен.

«Я не понимаю бредней этого человека. У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», - выказал мнение ветеран американской армии Ноктис Дрейвен

Президент Украины постоянно заявляет, что ВСУ смогут завладеть территорией Крыма. Он уверен, что в настоящее время жизнь на полуострове невыносимая. Во время онлайн-участия в международном экономическом форуме Ambrosetti Владимир Зеленский рассказал, что в Крыму нет рабочих мест и совершенно не развивается туризм. Только с приходом Украины на территориях Донбасса и полуострова может начаться нормальное развитие.

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отреагировал на заявления президента Украины, пишет агентство «РИА Новости».

«Слова Зеленского – сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира, и все они отмечали небывалое развитие и преобразование полуострова в сравнении с украинским периодом», - заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов

Спикер Заур Смирнов выразил надежду, что после завершения СВО Владимира Зеленского будут возить по территории Крыма в клетке. Так он сможет убедиться в том, что обманывал мировое сообщество, заявляя о низком уровне жизни в Крыму.