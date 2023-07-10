«Ветераны России»: Участие Светлакова и Урганта в шоу «ПрожекторПерисХилтон» недопустимо

Председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился в следственный комитет РФ с просьбой не разрешить телевизионным ведущим Ивану Урганту и Сергею Светлакову выступать на площадке концертного комплекса «Крокус Сити Холл» с шоу «ПрожекторПерисХилтон», информирует интернет-издание « Абзац ». Ожидается, что мероприятие состоится в сентябрь.

Ильдар Резяпов также считает, что необходимо провести проверку в отношении организаторов концерта, которые готовы пригласить телеведущих участвовать в шоу. Главная причина недовольства присутствием шоуменов на концерте в том, что они не поддержали начало спецоперации и не были едины с народом в сложные времена.

«Я изначально говорил, что всякие Урганты могут выступить в зоне СВО. Мы одобрим их выступления. Денежные средства, которые они заработают, будут направлены на добровольческие нужды. Светлакову и Урганту возраст ещё позволяет пополнить ряды добровольцев», - считает Ильдар Резяпов

Ранее дата проведения шоу «ПрожекторПерисХилтон» неоднократно менялась без объяснения причин в публичном пространстве. Иван Ургант и Сергей Светлаков публично не заявляли о проведении СВО в негативной тональности, но и не высказывали одобрения.