Ветераны СВО на прямой линии президента оставят жалобу на власти села в Тюмени

Ветераны СВО и активные жители Перевалово добиваются от местной администрации вернуть их домам статус ИЖС. На данный момент на призыв людей региональное правительство не реагирует. Они намерены оставить жалобу на прямой линии президента РФ, которая запланирована на 14 декабря, сообщил nashgorod.ru.

Активные горожане провели митинг в Тюмени и направили полпреду УрФО Артему Жуге петицию, которую подписали 500 человек. Проблема в том, что во время внесения изменений в генплан Перевалово на месте домов появилась дорога.

Жители сначала обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору. На прямой линии он сообщил, что на данном участке ширина дороги достигает 9 м. Транспорт специальных служб не сможет проехать по дороге в случае ЧП. Кроме того, необходимо оставить место для пешеходных зон. Жители восприняли ответ как возможность изъятия у них домов для прокладки дороги из двух полос.

Представитель инициативной группы Михаил Гончаров сообщил, что, во-первых, в России есть дороги шириною 6 м. Во-вторых, возникает вопрос, как изначально администрация допустила строительство домов на данном участке.

«Администрация утвердила межевание, потом строительство, а потом еще присвоила адреса. Потому что те, кто писал постановление с шириной проезда 6–13 метров, знали, что делали. Верните людям ИЖС!» — заявил Гончаров.

Ранее сообщалось, что Путин похвалил губернатора Нижегородской области за «костюмчик» отечественного производства.