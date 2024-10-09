Путин похвалил губернатора Нижегородской области за «костюмчик» отечественного производства

Такой вопрос он задал чиновнику в ходе заседания Совета по стратегическому развитию, которое проходило в режиме видеоконференции.

Путин спросил у Никитина, отечественного ли производства на нем «костюмчик». Тот сначала попытался найти бирку, но потом быстро сказал, что да.

Никитин пояснил, что бирки нет, потому что костюм был сшит. Но заверил, что для пошива использовалась ткань российского производства.

Путин остался доволен ответом. Он сказал, что это «здорово и прекрасно». Президент подчеркнул, что все должны стремиться пользоваться продуктами отечественного производства, которые, в свою очередь, должны быть высокого качества.

Ранее сообщалось о том, что в Генуе расклеили листовки с поздравлениями Путину с днем рождения.