Ветеринар Фетисова советует ставить собакам брекеты

Главный врач ветклиники из Ростова Елена Фетисова опровергла предположение некоторых СМИ о том, что брекеты травмируют собак, сообщила rostovgazeta.ru.

В последнее время установка брекетов собакам пользуется спросом среди их владельцев. Стоимость услуги варьируется в пределах 50 тыс. руб. Процедуру назначают для выравнивания зубов или исправления прикуса. Ветеринар Елена Фетисова отметила, что важно найти опытного специалиста. Если брекеты приклеить некачественно, то животное может задеть их лапой и травмироваться. Хорошо приклеенные брекеты снять практически невозможно.

«Чтобы избежать таких последствий, достаточно надеть специальный воротник. С ним животное сможет пить воду и есть, но уже не полезет лапой к морде», — отметила ветеринар Фетисова

Ветеринар предупредила, что даже если пес случайно проглотит часть брекетов, ничего критичного не случится. Небольшие детали выйдут со стулом, не травмируя пищевод. Специальный воротник также препятствует развитию подобных ситуаций.

Процедура установки вызовет у собаки стресс. Ее проводят под наркозом, который ничем не отличается при хирургических операциях. Последующие осмотры ветеринар проводит без наркоза. Хозяевам стоит учитывать, что ношение брекетов вызовет дискомфорт. Процедуру лучше делать тем собакам, которые участвуют в выставках. К таким псам высокие требования.

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