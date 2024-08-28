В Уренгое чипировали 24-летнего мейн-куна Веню

В Службе ветеринарии ЯНАО сообщили, что в поселке Уренгой (ЯНАО) был чипирован кот Веня, которому исполнилось уже 24 года. Это самый старый в регионе представитель кошачьих. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В ЯНАО более восьми тысяч животных получили чип, который они обязаны иметь по региональному закону. Это свыше пяти тысяч собак и трех тысяч кошек. Таким образом питомцы находятся в базе, их легче найти при потере или краже. Кроме того, чип необходим при перевозке пушистиков по России и за ее пределы.

Чип ставится с двухмесячного возраста, но ветеринары могут ставить устройство и позже. Например, рекордсменом в регионе является мейн-кун Веня: ему 24 года. Деревенский житель может похвастаться крепким здоровьем. Пока он считается самым старым котом на Ямале.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье кот выпрыгнул из переноски и спровоцировал ДТП на трассе.