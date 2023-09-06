Вето или одобрение: президент Зеленский рассказал об отношении к закону о декларировании

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проведет обсуждение с профильным специалистом относительно закона Верховной рады об электронном декларировании чиновников и решит, стоит ли накладывать вето, пишет агентство ТАСС.

Верховная рада Украины во вторник, 5 сентября, проголосовала за принятие законопроекта, который обязывает чиновников декларировать доходы в электронном виде. Ранее подобная практика применялась на Украине, но позже была отменена из-за объявления военного положения. Закон был принят украинскими депутатами во втором чтении.

В решении рады есть одна особенность – доступ к хранению информации о доходах будет закрыт до следующего года. Кроме того, некоторые лица, которые занимают высокие посты, а также советники президента, освобождены от заполнения деклараций.

Не все народные депутаты согласны с принятым законом. Так, Ярослав Железняк высказал предположение, что ЕС не оценит возвращение декларирования, если данные не будут представлены в открытом доступе. Журналисты уточнили, что считает президент.

Владимир Зеленский сказал агентству «РБК-Украина», что должен проконсультироваться с вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной. После чего политик одобрит законопроект или наложит вето.