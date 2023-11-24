Ветром снесло крышу: В Омкой области медлят с ремонтом школы после снежной бури

Неделю назад по территории Омской области прошла снежная буря. Только в Омске за один день выпала месячная норма осадков . В Русско-Полянском районе региона сильный ветер снес крышу с сельской школы, но дирекция даже не приступает к ремонтным работам, сообщает gorod55.ru .

Кроме кровли, пострадало ограждение и один из стеклопакетов. На фото, опубликованных в социальных сетях, видно, что шифер и нижние деревянные конструкции снесло одним пластом. Части строительных материалов лежали возле центрального входа в школу.

Учебное заведение в удовлетворительном состоянии: на всех этажах установлены пластиковые окна, фасад облицован, а территория школы ограждена невысоким забором. Один из пролетов ограждения был разрушен из-за падения кровли.

Прошла неделя, но дирекция не занимается организацией ремонта здания. Делом заинтересовалась прокуратура. Представление от органов власти вручили директору. Также под особый контроль попал комитет по образованию, который курирует работу учебной организации.

После непогоды по всей территории области было завалено много деревьев, нарушено электроснабжение некоторых населенных пунктов. Сразу образовались пробки, а вызвать такси было просто невозможно. Удалось избежать пострадавших.

В пятницу, 24 ноября, непогода стала причиной отмены некоторых рейсов из аэропортов Москвы.