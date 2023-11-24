Московские аэропорты отменили некоторые рейсы из-за непогоды

Минимум 38 рейсов задержаны и еще 12 отменены из-за снегопада в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Восемь рейсов были задержаны во «Внуково», еще пять – отменены. В «Домодедово» из-за непогоды также отменили пять рейсов, 16 – задержали. Два рейса отменили в «Шереметьево» и 14 – задержали.

В пятницу, 24 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос», передают РИА Новости, сообщил, что в российской столице выпало 40% осадков от декадной климатической нормы. Минимальная температура воздуха в Москве за ночь составила минус 7,1 градуса. В Подмосковье температура опустилась до минус 10 градусов.

По информации пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы, снегопад продлится до 10:00 утра 24 ноября. По прогнозам синоптиков, может выпасть до 10 см снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Из-за снегопада в столице обострилась ситуация с пробками. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки на московских дорогах достигли 9 баллов. Особенно сильные автомобильные «очереди» наблюдаются на Садовом и на Третьем транспортном кольце, а также на некоторых участках МКАД.