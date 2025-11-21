В Балашихе вынесли приговор в отношении мошенников, обманувших эстрадную певицу

Государственный обвинитель Балашихинской городской прокуратуры в судебных прениях просил признать виновными участников организованной группы мошенников, жертвой которой в том числе стала известная российская эстрадная певица, и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок от шести лет до девяти лет и шести месяцев. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Обвинение также ходатайствует об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.

По его данным, неизвестные с помощью технологии подмены номеров звонили жертвам под видом сотрудников правоохранительных органов, банков и госструктур, а подсудимые – получали и обналичивали похищенное.Таким образом они обманули и эстрадную певицу, ее убедили в необходимости перевести деньги на «безопасные счета» и провести якобы фиктивную сделку купли-продажи ее квартиры. Общий причиненный ущерб составил свыше 300 млн рублей.

Так аферисты хотели похитить 2,7 млн рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 млн – у жительницы Балашихи, однако последняя поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы.

