Видео Ксении Собчак стало поводом для обращения к председателю Госдумы Володину

В распоряжение издания «Абзац» попало обращение общественного движения «Зов народа», адресованное председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также министру юстиции Константину Чуйченко и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко. Цель обращения – запретить высокопоставленным лицам и парламентариям посещать недружественные страны.

«Дать право органам безопасности блокировать возможность выезда в недружественные страны для депутатов, сенаторов, высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также губернаторов и глав муниципальных образований», - призывают активисты

Подобные меры общественное движение «Зов народа» предлагает распространить и на родственников парламентариев и высокопоставленных лиц, пишет интернет-издание «Абзац». К такому решению активисты пришли после публикации телеведущей Ксении Собчак. В видеообращении она рассказала, как проводит время в Марбелье в Испании. В кадр попала сенатор Людмила Нарусова, которая позже заявила, что находится в Санкт-Петербурге.

«Они покупают туда билеты, заселяются в отели, приобретают разные товары, вследствие чего НДС и другие налоги поступают в бюджет недружественных стран, которые после выделяют пакеты помощи для ВСУ. Также страны, выступающие против России, могут завербовать представителей органов власти для ведения подрывной деятельности внутри РФ», - сообщается в обращении общественников движения «Зов народа»

Авторы инициативы считают, что посещение недружественных стран – это косвенная финансовая поддержка ВСУ. Россияне оставляют деньги, которые поступают в бюджет этих государств. Помощь военным Украины позже передают из бюджета стран. Общественники предлагают внести правки в законопроект «О порядке выезда и въезда в РФ». Особенно такие меры актуальны в период, когда США и Запад вводит санкции против россиян. Высокопоставленные лица и парламентарии – это представители народа, поэтому они должны поддерживать его в самые тяжелые исторические моменты.