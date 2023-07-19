Видео на 58 секунд и жизнь «под откос»: жителя Тюменской области признали экстремистом

«Я думаю, что меня осудили, чтобы я мыслил согласно толпе. Могу сказать, что отчасти это получилось. Неважно что происходит, я на это никак не могу повлиять своим голосом, выходом на улицу… Это режим. На это повлияет то, как работает ваша система. Сколько поломанных судеб и жизней… И все — основываясь на том, что на них кто-то завел уголовное дело. А если его завели, то ты уже виновный», - считает Кирилл Мартюшев

Молодого человека задержали после антивоенного митинга и отпустили домой. Юноша записал эмоциональное видео, которое длится 58 секунд. Он выложил его на странице в своей социальной сети, в «кружочке». Правоохранительные органы посчитали, что видео призывает к насилию относительно полицейских.

По данному делу уже прошло несколько судебных разбирательств. Мнение судьи неизменно. Парня признают виновным. Но сторона защиты считает принятое решение неаргументированным. Уже проводилось несколько экспертиз, сделанных филологами и психологами. Одни специалисты уверены, что парень призывал к насилию, другие же не видят попыток манипулирования людьми.

«Мы обсудим предстоящую кассационную жалобу. Скорее всего подавать будем в Челябинскую область», - рассказывает адвокат Кирилла Мартюшева

Сразу после начала следствия житель Тюменской области уже был признан террористом и экстремистом, поэтому его банковские счета заблокированы.

Кирилл Мартюшев настаивает на том, что не призывал к экстремистским действиям, и свою вину отрицает. Общественник Юрий Рябцев внимательно следит за условиями, в которых парень находится в СИЗО. Жалоб от обвиняемого не поступало. Отбывать наказание он будет в ИК-4, откуда не раз приходили жалобы от заключенных из-за нарушения прав человека.