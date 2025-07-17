Видеорегистраторы зафиксировали беспредел водителей фур в Кузбассе

В Кузбассе в разных городах произошли инциденты с участием водителей грузовиков, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Оба происшествия зафиксированы видеорегистраторами, установленными в мимо проезжающих автомобилях.

По информации издания, первый случай произошел в Новокузнецке. Очевидец рассказал в соцсетях, что фуру занесло. На повороте транспортное средство задело легковой автомобиль. Машину снесло на трамвайные пути. Водитель не остановился и продолжил следование. Он припарковался вдоль дороги. Воителю легкового автомобиля помогал мужчина, который также стал очевидцем происшествия.

«Машина уехала своим ходом. Новокузнецк моими глазами», — сообщил очевидец в соцсетях.

Издание напомнило, что в Кемерово несколько недель назад фура стала причиной дорожно-транспортного происшествия с участием 27 автомобилей. По словам очевидца, на этом же участке сломалась фура. Машина стояла на обочине. Мужчина уверен, что у фуры отказали тормоза. По информации издания, данный участок дороги не предназначен для проезда больших грузовиков.

«Ждете трагедий с жертвами? Будут», — написал очевидец.

Ранее появилось фото автомобиля, который сбил людей на Бережковской набережной.