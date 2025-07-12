Опубликовано фото автомобиля, который сбил людей на Бережковской набережной

Прокуратура Москвы опубликовала в своем Телеграм-канале фотографию автомобиля, который сбил людей на Бережковской набережной. В машине находились мужчина и женщина.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что камеры зафиксировали транспортное средство, которое стало причиной аварии.

«Виновник происшествия скрылся с места ДТП и понесет ответственность, автомобиль был зафиксирован дорожными камерами», — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Напомним, в пятницу, 11 июля, около 21:00 на Бережковской набережной, 1, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. В результате пострадали, по предварительным данным, пять человек, среди них двое детей. Состояние двоих взрослых оценивается как тяжёлое.

Прокуратура города Москвы сообщила, что водитель автомобиля, совершившего наезд, проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили транспортное средство, водитель которого совершил наезд на пешеходов на Бережковской набережной в городе Москва. Все находившиеся в автомобиле были задержаны.