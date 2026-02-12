Виляли хвостами или хотели разорвать? В Сети не могут сойтись в оценке нападения собак на маму с ребенком на санках

В соцсетях рассказали об инциденте с нападением стаи собак на женщину с ребенком. По словам очевидцев, жительница Кемерова отчаянно призывала на помощь и кричала, что она с ребенком, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации соцсетей, инцидент произошел вечером. Он попал на камеры видеонаблюдения. Женщина везла ребенка на санках. Со стороны строительной площадки прибежали собаки. Сначала женщина отбивалась от нескольких собак. Она пыталась не допустить, чтобы собаки приближались к ребенку. Но вскоре подбежали еще две собаки.

«Пожалуйста, уберите собаку! Уберите, пожалуйста, я с ребенком! Кыш, пошли отсюда! Почему они без привязи?» — кричала женщина.

По данным соцсетей, женщине помог прохожий. Он испугал животных одним своим появлением. Собаки убежали. Пользователи неоднозначно оценили ситуацию. Некоторые отметили, что собаки не кажутся им агрессивными. Они рассмотрели на видео, что псы виляли хвостами, что является признаком дружелюбного настроения. Оппоненты уверены, что собаки не должны нападать на людей.

В Управлении ветеринарии Кузбасса проинформировали, что в случае агрессивного поведения собак необходимо позвонить в ведомство. Сотрудники отреагируют на вызов: приедут на указанное место и выловят животных. В городе также функционирует интерактивная карта, где можно показать место обитания или нападения.

