Собака — имущество, но налога нет: юрист объяснила, почему сбор за выгул вряд ли заработает

Инициативу прокомментировала депутат Госдумы Светлана Бессараб. В разговоре с REGIONS парламентарий заявила, что не поддерживает подобные нововведения, подчеркнув: для многих людей домашние любимцы являются важной частью жизни, а не объектом фискального интереса.

«Домашние питомцы — наши меньшие братья. Это действительно то, что позволяет сегодня человеку оставаться человеком во многом: заботиться о тех, кто нуждается в этом, учить детей заботиться о других и просто общаться с миром не только на работе или в социуме, но и в таких формах общения с животными. Мы просто обедняем себя сильно, когда отказываемся от содержания домашних питомцев, не нужно дополнительных поборов», — заключила Бессараб.

С юридической же стороны вопрос оказался сложнее. Адвокат Марина Жирова, старший партнер бюро «Яблоков и партнеры», кандидат юридических наук, напомнила: с точки зрения закона животное — это имущество. Имущество, но не предмет обожания, как бы цинично это ни звучало. При этом, несмотря на такой статус, какого‑либо специализированного налога на содержание или использование домашних животных в России сегодня не существует.

Эксперт также выразила сомнение в том, что предлагаемый сбор может быть эффективно внедрен. По ее мнению, даже если идея получит законодательное оформление, ее реализация столкнется с массой практических трудностей — от администрирования до контроля за исполнением.

«Обязательно должен существовать некий реестр, куда животные будут регистрироваться, им должен присваиваться определенный номер, владельцы должны отчитываться за приобретение животного или его смерть. Представляется, что расходы на введение подобных мер могут превысить доходы бюджета от сбора налога», — заключила Жирова.

Ранее сообщалось, что россиянам упростили получение налоговых вычетов через «Госуслуги».