Вино, пирожки и €150 тыс.: какой гонорар и необычный «бытовой райдер» с горчицей и хреном озвучила менеджер Галкина*

Менеджер иноагента уточнила, что на мероприятие приедет четыре человека.

«Гонорар – €150 тыс. на счет Максима», — сообщила «Абзацу» менеджер иноагента.

По информации издания, в 2025 году покинувший РФ артист брал за появление на мероприятии на €30 тыс. меньше. Согласно бытовому райдеру иноагента, до начала вечера организаторы должны подготовить бутылку полусухого белого вина. Артист предпочитает русскую кухню. В числе пожеланий — хрен, горчица и пирожки.

По данным издания, график иноагента расписан вплоть до конца марта. Предположительно, насыщенные рабочие дни связаны с тем, что Галкин* остался единственным кормильцем в семье. Известно, что в июле юморист традиционно посетит фестиваль «Рандеву», который отличается русофобским настроем. На мероприятии традиционно будет присутствовать подруга семьи Лайма Вайкуле. Еще несколько концертов с участием иноагента запланированы на август и сентябрь.

* Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.