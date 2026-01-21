«Не имеет права работать»: российские звезды жестко высказались о возвращении Пугачевой на сцену

Те артисты, которые оскорбляют Россию, не имеют права работать здесь, заявил певец Юрий Лоз. Таким образом артист прокомментировал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» возможное возвращение Аллы Пугачевой на сцену.

Пугачева готова рассматривать предложения от состоятельных частных заказчиков за пределами России, сообщил телеграм-канал Mash. Певица допускает выступления в камерном формате — на закрытых квартирниках за границей. До начала лета Алла Борисовна не планирует участвовать в корпоративах, уделяя время себе и семье. При этом в неофициальных беседах она дала понять, что ее возвращение на сцену может стать одним из самых громких событий сезона, и летом артистка будет открыта к предложениям.

Лоза подчеркнул, что концертная сетка Пугачевой за рубежом должна волновать только тех, кто проживает в других странах, не касаясь россиян. Кроме того, важным остается и мнение певицы о России и ее гражданах: ранее Пугачева в соцсетях назвала критикующих ее россиян «холопами и рабами».

«Те, кто высказывался негативно о России не имеют права здесь работать по одной простой причине. Допустим, они сказали, что российский народ терпеть не могут, а потом выйдут на сцене в России и скажут: “Я люблю вас”. Какой их фразе верить?» — отметил Лоза.

Однако в том случае, если артист не говорил ничего против страны и ее населения, то он имеет полное право выступать в России, считает певец.

«К примеру, певец Валерий Леонтьев живет в США, приезжает сюда и работает. И ни у кого нет никаких нареканий к нему», — заключил Лоза.

