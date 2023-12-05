Виновато похмелье: Бизнес-тренер Хакамада раскрыла причину неудач россиян

Бизнес-тренер Ирина Хакамада на странице в интернет-мессенджере опубликовала видео, в котором рассказала о причинах несбывшихся желаний многих россиян после наступления нового года, пишет портал «Дни.ру» .

Харизматичная Ирина обратила внимание, что накануне Нового года россияне ставят много целей на будущий год: похудеть, бросить курить, лучше учиться, открыть бизнес, путешествовать. Мало кто реально исполняет что-либо после наступления 1 января.

Причина очевидна. Сначала человек находится в предпраздничной эйфории. В новогоднюю ночь долго гуляет, много пьет и ест. На следующий день просыпается уставшим и разбитым. Ирина Хакамада рекомендует встретить так Новый 2024 год, чтобы с самого утра приступить к реализации задуманного. Не стоит ничего ждать. Важно действовать.