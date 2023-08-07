Виновных в 44 смертях из-за продажи некачественного алкоголя привлекли к ответственности

44 жителей Екатеринбурга погибло из-за употребления фальсифицированного алкоголя. Суд приговорил к ответственности группу лиц из семерых человек, которые с лета 2020 по осень 2021 года занимались незаконным оборотом алкоголя, сообщает tagilcity.ru .

Закон нарушало семь человек: одна женщина и шесть мужчин. Суд признал каждого из них виновным в том, что из-за фальсифицированного алкоголя в разное время погибло 44 человека. В зависимости от роли каждого выносился приговор. Только один человек получил условное наказание, остальные приговорены к лишению свободы минимум на пять с половиной лет.

Жители Екатеринбурга погибли из-за того, что сентябре 2021 года осужденные выпустили партию спиртного с превышением концентрации метилового спирта. Кроме 44 погибших, известно о семерых госпитализированных, но выживших.

«Доза практически всегда влечет за собой такие тяжкие последствия для организма, как слепота, отказ работы внутренних органов и, как правило, смерть», - в СК по Свердловской области рассказали, чем опасен метиловый спирт

Валерия Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, рассказала, что в рамках расследования была проведена большая работа. Сотрудники выезжали в другие города, изымали смертельный алкоголь, провели проверки на рынках региона. В результате было заполнено 258 протоколов, чтобы владельцы точек оплатили штраф. Некачественную продукцию утилизировали.