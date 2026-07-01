В Госдуму готовится законопроект, который фактически вводит «оружейный карантин» для мигрантов, уже получивших российский паспорт: новым гражданам предложат ждать целых десять лет, прежде чем им разрешат купить электрошокер или газовый баллончик, и целых двадцать лет — для охотничьего или спортивного огнестрела. Идея звучит радикально, но авторы инициативы исходят из простого и жесткого тезиса: паспорт РФ не должен автоматически становиться индульгенцией доверия к человеку, который еще вчера был подданным другого государства, особенно если между этим государством и Россией сохраняется напряженность. Об этом сообщают Argumenti.ru .

В стране годами наблюдали, как через упрощенные схемы, фиктивные браки и программы переселения в страну прибывали миллионы людей с иной культурной матрицей, системой ценностей, а подчас и с откровенно враждебными установками, и теперь, по мнению инициаторов, настало время поставить заслон, прежде чем оружие окажется в руках тех, чья лояльность не проверена временем.

В основе этой жесткой логики — не голословная подозрительность, а горький опыт: уже были трагедии, когда лица с двойной лояльностью, получившие гражданство, использовали легальное оружие для тяжких преступлений, а в некоторых регионах диаспоры живут настолько замкнуто, что российские законы воспринимают как факультативную рекомендацию. С этой точки зрения десяти- и двадцатилетний сроки выглядят не как дискриминация, а как элементарный фильтр, проверка на адекватность и интеграцию: если человек за два десятилетия так и не стал своим по духу и поступкам, то ему нечего делать у прилавка с ружьями. Важно, что законодатели предусмотрели разумные исключения — ограничения не коснутся жителей новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины) и участников боевых действий, которые уже доказали свою преданность стране кровью и ежедневным риском: им ждать десятилетия ни к чему, они свое право заслужили.

При этом критики уже окрестили инициативу «дискриминационной», но такой ярлык едва ли выдерживает столкновение с простым здравым смыслом — право на оружие не относится к базовым неотчуждаемым благам вроде воздуха или воды, это привилегия, которую государство дарует только при полном доверии, и, если паспорт получен вчера, а за ружьем владелец тянется сегодня, это вызывает как минимум вопросы. Однако разговор, начатый этим законопроектом, неизбежно выводит на более глубокий уровень: карантин для оружия — лишь первый шаг, а вслед за ним, как считают многие, должна последовать полная пересмотрка самой системы выдачи гражданства. Речь идет о том, чтобы закрыть лазейки для людей с криминальным прошлым и радикальными взглядами, ввести проверку не только бумаг, но и реальных убеждений, отношения к культуре, истории и государству, — иначе анклавы, живущие по своим правилам, будут плодиться, а угрозы безопасности накапливаться.

В сухом остатке получается, что предложенный закон — это мощный политический сигнал: миграционная политика не может быть бесконтрольной, гражданство — это не просто штамп, а тяжелая ответственность, и доверие нужно заработать годами добросовестной жизни, а не получить в день пересечения границы. Двадцать лет для ружья — это не жестокость, это серьезный фильтр, проверка нового россиянина на лояльность и зрелость, и если человек не готов ждать, не хочет встраиваться в систему и доказывать свою состоятельность, значит, ему не место с оружием в руках, а возможно, и вообще в этой стране. Именно так, через большие сроки ожидания, через пересмотр правил игры, государство пытается защитить своих старых граждан от тех, кто может превратить легальный ствол в угрозу, — и это выглядит не как ксенофобия, а как суровая необходимость в условиях, когда культурные разрывы становятся вопросом национальной безопасности.

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