Вирусное видео оказалось фейком: Жители Башкирии думали, что медведь растерзал человека

В интернет-мессенджерах и социальных сетях быстро распространилось видео, на котором медведь растерзывает человеческое тело. Выяснилось, что видео не соответствует реальности, пишет интернет-издание « Mkset ».

Видео снимал на камеру очевидец происшествия. Жители Башкирии были перепуганы. Некоторые предполагали, что инцидент произошел на территории республики.

Тем более, совсем недавно, 9 сентября, в Мелеузовском районе Башкирии медведь напал на домашний скот. Свидетелем стал местный житель, который проезжал мимо на автомобиле. Он пытался разными способами отогнать хищника: громко сигналил, даже запустил палку. В итоге медведь ушел.

Что касается видео, то выяснилось, что инцидент произошел в Хабаровском крае. Дорожные работники обратили внимание, что недалеко от них обеспокоенная медведица что-то постоянно подкапывает. Удалось установить, что ее медвежонок погиб. Возможно, его сбила машина. Мама-хищница закапывала погибшего детеныша.

Никаких останков человека на месте происшествия обнаружено не было.