Дачница Громова рассказала, чем подкормить вишню и сливу весной

Косточковые деревья просыпаются раньше яблонь и груш, и именно в этот момент им нужен первый «завтрак». Опытная дачница из Подмосковья Нина Громова в беседе с REGIONS рассказала, что без правильной весенней подкормки вишня и слива дают мелкие, кислые ягоды, а то и вовсе пропускают сезон. По ее словам, многие садоводы надеются, что дерево само возьмет питание из почвы, но за зиму оно истощилось, и без поддержки цветение будет слабым, завязи осыплются, а урожай разочарует.

Первая подкормка проводится сразу после схода снега, по влажной земле, и состоит из азота. Громова предпочитает мочевину — 20–30 граммов, то есть две-три столовые ложки, на квадратный метр приствольного круга, рассыпая и заделывая граблями либо разводя в десяти литрах воды. Аммиачная селитра тоже годится, но сильнее закисляет почву. Органику — настой коровяка или птичьего помета — она советует использовать осторожно, чтобы не вызвать буйный рост листвы в ущерб плодам.

Через две-три недели, когда набухают бутоны, наступает черед фосфора и калия. Лучшим вариантом дачница называет древесную золу: стакан-два под каждое взрослое дерево рассыпают по влажной земле либо настаивают сутки в горячей воде и поливают под корень. Если золы нет, выручают сульфат калия и суперфосфат, который из-за плохой растворимости лучше залить кипятком и настаивать сутки.

Третья подкормка — после опадания лепестков, когда появляются крошечные завязи. В этот момент критически важен бор, предотвращающий осыпание. Громова рекомендует опрыскать деревья раствором борной кислоты из аптеки — два грамма на десять литров воды, — либо взять специальное комплексное удобрение для косточковых с микроэлементами.

Удобрения вносят строго по влажной почве, отступив от ствола 50–70 сантиметров — к проекции кроны, где находятся молодые всасывающие корешки. Молодым деревьям до пяти лет дозу уменьшают вдвое, деревьям старше десяти лет — увеличивают на 30–50 процентов. Кроме корневых подкормок, Громова советует внекорневые: до цветения — мочевиной, в период цветения — медовым раствором для привлечения пчел, после цветения — борной кислотой, а в период роста плодов — процеженным настоем золы для сладости.

Дачница призывает комбинировать органику и минеральные удобрения: весной вносить перегной или компост под мульчу, а сверху давать мочевину для быстрого старта. Главные ошибки, которые сводят на нет все усилия, — внесение в сухую землю, слишком близко к стволу, использование свежего навоза, удобрение больных деревьев, азот после цветения и забывчивость про полив после процедуры.