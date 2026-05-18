Витаминная бомба или аллерген: клубника полезна для сердца, но опасна для желудка

Клубника по праву считается одной из самых полезных летних ягод. Однако, как отмечают эксперты, у этого ароматного лакомства есть не только достоинства, но и особенности, о которых важно помнить, чтобы не навредить здоровью, сообщил 56orb.ru.

Чем полезна клубника

По информации издания, клубника — настоящий кладезь витаминов. В ней содержится рекордное количество витамина С, который укрепляет иммунную систему и помогает организму противостоять инфекциям. Кроме того, в клубнике присутствуют витамины группы В, калий, магний, а также антиоксиданты — вещества, защищающие клетки от повреждений и замедляющие процессы старения.

Клубника благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Калий помогает нормализовать артериальное давление, а пищевые волокна (клетчатка) улучшают работу кишечника и способствуют здоровому пищеварению. Благодаря низкой калорийности эту ягоду часто включают в рацион тех, кто следит за весом.

Когда клубника может навредить

Однако у клубники есть и обратная сторона. Она относится к продуктам с повышенной аллергенностью. У чувствительных людей она способна вызывать сыпь, зуд, покраснение кожи и другие неприятные реакции. С особой осторожностью ягоду следует вводить в рацион детей и тех, кто склонен к аллергии.

Кроме того, клубника содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка. При гастрите, язвенной болезни и повышенной кислотности употреблять ее в больших количествах не рекомендуется. В таких случаях лучше ограничиваться небольшими порциями и не есть клубнику на голодный желудок.

Еще один риск связан с тем, что ягоды растут низко над землей и имеют пористую структуру. Из-за этого клубника легко накапливает остатки пестицидов и различные загрязнения с поверхности почвы. Если плохо промыть ягоды, вместе с ними в организм могут попасть нежелательные вещества. Поэтому перед употреблением клубнику необходимо тщательно мыть под проточной водой.

