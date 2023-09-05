Вице-премьер РФ Новак: Россия продлевает добровольное сокращение экспорта нефти

Россия намерена и дальше обеспечивать стабильную обстановку на мировом рыке черного золота, сообщает oilcapital.ru , ссылаясь на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

Для реализации поставленной цели Россия приняла решение продлить до конца нынешнего года добровольное сокращение экспорта нефти. В настоящее время объем сокращения составляет 300 тыс. б/с, но РФ будет ежемесячно мониторить ситуацию на рынке с целью установления оптимального объема.

Россия заинтересована в том, чтобы мировой рынок нефти стабилизировался. В связи с этим в апреле 2024 года правительство приняло решение о сокращении поставок нефти.

Ранее Александр Новак заявил, что Россия – лидер по добыче нефти и газа. Страна постоянно работает над тем, чтобы обеспечивать транспортировку ископаемых по территории РФ и в другие страны. На мировом рынке Россия по-прежнему остается надежным партнером.