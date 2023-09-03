Россия лидирует по добыче нефти и газа в мире — Новак

Российский вице-премьер Александр Новак в воскресенье, 3 сентября, поздравил с профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности и рассказал об успехах РФ в этой важнейшей для экономики страны отрасли.

Новак отметил, что Российская Федерации на мировом рынке прочно занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа. Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин проинформировал о модернизации нефтеперерабатывающих заводов в стране и создании новых логистических цепочек по перекачке углеводородов за рубеж.

«Наша страна занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа», — отметил Новак, его цитирует ТАСС.

Вице-премьер также напомнил, что у России есть, пожалуй, самая развитая в мире инфраструктура для транспортировки нефти и газа зарубежным партнерам.