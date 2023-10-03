Вице-премьер РФ Новак: Все компании выполняют указ о непродаже нефти по потолку цен

Указ о непродаже нефти по потолку цен выполняется всеми российскими компаниями. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет агентство « РИА Новости ».

Сырье, которое добывают в России, продают по рыночной цене. При этом, Александр Новак отметил, что во время введения потолка цен ведомство предупреждало, что такой способ окажется малоэффективным. Потолок цен негативно отражается не только на потребителях, но и на мировом энергетическом рынке.

«Был выпущен специальный указ президента России о несоблюдении в контрактах условий поставки по потолку цен. Наши компании работают в рамках указа, мы за этим строго следим», - отметил Александр Новак

Спикер рассказал также о снижении цен на дисконт и увеличение на Brent. Российская продукция реализуется по рыночным ценам, которые выше потолка.

Запрет экспорта бензина и дизельного топлива из России, который был утвержден 21 сентября, будет отменен тогда, когда ситуация на рынке стабилизируется окончательно. Александр Новак не смог назвать сроки, когда именно это произойдет, пишет агентство «РИА Новости».

«Столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка», - заявил Александр Новак

Вице-премьер РФ также рассказал, что в прошлые годы цены на топливо росли, но не превышали уровень инфляции. В нынешнем году задача правительства – добиться такой же тенденции.

«Наша ключевая задача в том, чтобы цены на заправках в течение года росли на уровне не выше инфляции», - уверен вице-премьер РФ

Александр Новак беседовал с журналистами в кулуарах Валдайского форума.

Проблема роста цен на топливо стала актуальной для всех субъектов РФ. Ряд регионов также страдали из-за дефицита топлива. Правительство определило проблему, которая спровоцировала рост. Были приняты необходимые меры. Ранее Александр Новак заявил, что уже наблюдается положительная динамика в плане стабилизации ситуации.