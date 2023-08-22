Вице-премьер РФ: Осенью состоится вторая волна отбора передовых инженерных школ
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время выступления на форуме «Технопром 2023» рассказал, что осенью 2023 года пройдет вторая волна отбора передовых инженерных школ, пишет агентство «РИА Новости».
«Индустриальные партнеры активно участвуют в их работе… Со стороны бизнеса очень серьезный интерес. Вижу софинансирвоание ПИШ от бизнеса на 4 миллиарда, что говорит о серьезности намерений», – рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер РФ отметил, что правительство утвердило время проведения второй волны отбор на сентябрь. Будет отобрано еще десять передовых инженерных школ, которые в первую очередь намерены специализироваться на развитии наиболее необходимых для России отраслей в нынешний период времени. В правительстве надеются, что к вниманию примут опыт сотрудничества с дружественными странами. Передовая инженерная школа союзного государства России и Белоруссии показывает высокие результаты работы.
Проект федерального масштаба «Передовые инженерные школы» был инициирован Минобрнаукой России. Работа началась в 2022 году. Спикер Дмитрий Чернышенко напомнил, что подобные школы уже открыты в 15 регионах РФ. Инвесторы активно поддерживают работу школ. В рамках проекта финансовую поддержку уже оказали 30 университетам.