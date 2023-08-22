Вице-премьер РФ: Осенью состоится вторая волна отбора передовых инженерных школ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время выступления на форуме «Технопром 2023» рассказал, что осенью 2023 года пройдет вторая волна отбора передовых инженерных школ, пишет агентство « РИА Новости ».

«Индустриальные партнеры активно участвуют в их работе… Со стороны бизнеса очень серьезный интерес. Вижу софинансирвоание ПИШ от бизнеса на 4 миллиарда, что говорит о серьезности намерений», – рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер РФ отметил, что правительство утвердило время проведения второй волны отбор на сентябрь. Будет отобрано еще десять передовых инженерных школ, которые в первую очередь намерены специализироваться на развитии наиболее необходимых для России отраслей в нынешний период времени. В правительстве надеются, что к вниманию примут опыт сотрудничества с дружественными странами. Передовая инженерная школа союзного государства России и Белоруссии показывает высокие результаты работы.

Проект федерального масштаба «Передовые инженерные школы» был инициирован Минобрнаукой России. Работа началась в 2022 году. Спикер Дмитрий Чернышенко напомнил, что подобные школы уже открыты в 15 регионах РФ. Инвесторы активно поддерживают работу школ. В рамках проекта финансовую поддержку уже оказали 30 университетам.