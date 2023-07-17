Вице-премьер РФ рассказал о принятых мерах безопасности после теракта со стороны Украины

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал об упрощенном проезде людей на КПП в Ростовской области и по территории новых регионов, но с применением всех необходимых мер безопасности, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Приняты ряд решений по организации проезда по новым территориям: ускорен проход через границу, ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего дополнительно будут приняты меры безопасности», - проинформировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проинформировал о проведении совещания относительно ликвидаций последствий после атаки на Крымском мосту. Особое внимание было уделено вопросу безопасности граждан, которые будут передвигаться по новым регионам и через КПП в Ростовской области.

Одновременно с этим созданы все условия, чтобы не было пробок и гражданам не пришлось долго ожидать своей очереди на КПП. Для этого все необходимые службы будут работать в круглосуточном режиме. На КПП введен режим быстрой проверки документов.

Национальный антитеррористический комитет сообщает, что теракт на Крымском мосту был организован Киевом, а реализован двумя надводными беспилотниками. Есть погибшие и пострадавший ребенок. Целостность конструкции моста нарушена.