Вице-премьер РФ рассказал о востребованности российской нефти в разных странах мира

В эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о востребованности российской нефти и нефтепродуктов, сообщает агентство «РИА Новости» .

На данный момент РФ поставки осуществляет в разные страны, но лидерами по закупкам остаются Китай и Индия. 90% российских поставок уходит именно в эти страны. Индия стала партнером России в данном направлении недавно. За два года было продано примерно 40% продукции. С Китаем контакты были налажены давно Около 45 - 50% продуктов нефтяной отрасли направляют в КНР.

Есть много стран, которые только хотят работать с Россией в данном направлении.

«Это и латиноамериканские страны, и африканские, и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

Для заключения контрактов с новыми партнерами необходимо решить вопрос с логистикой. Сейчас многие транспортные маршруты проходят по территории Северного морского пути.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о сокращении поставок нефти в страны Евросоюза с 45% до 5%.